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  3. Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler gerçekleştirdi.

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri "Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci" çerçevesinde denetimlerini artırdı. Denetim ekipleri Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, Kaymakam Yüksel Ünal koordinesinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı.

İlçede faaliyet gösteren fırın, lokanta, tatlıcı, pastane ve marketler denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt edildi. Ayrıca faaliyetlerine devam eden esnaflara ve alışverişe gelen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Halk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

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