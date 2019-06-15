HALK TV canlı izle | Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı izle

HALK TV canlı yayın izleme linki haberimizde. Türkiye ekranlarında tarihi bir buluşma gerçekleşecek ve Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ortak yayında bir araya gelecek. Peki HALK TV canlı yayını nereden izlenir? Nasıl izlenir? HALK TV ortak yayını kaçta başlıyor? Tüm cevaplar haberimizde...

HALK TV CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

HALK TV'de yayınlanacak olan ortak yayınına Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katılacak. İstanbul seçmeni ve tüm Türkiye bu yayını izlemek için bekliyor. HALK TV ortak canlı yayını izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız.

HALK TV ORTAK YAYINI KAÇTA BAŞLIYOR?

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar saat 21.00’de İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya gelecek, canlı yayın moderatörlüğünü ise FOX anchormani İsmail Küçükkaya gerçekleştirecek.

HALK TV HAKKINDA

Kuruluş 10 Ocak 2005

Şirket Halk Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.

Sahibi Deniz Baykal[1][2]

Genel yayın yönetmeni Hakan Aygün

Resim formatı 16:9 (576i, SDTV)

Slogan Halk İçin Haber

Ülke Türkiye

Dili Türkçe

Yayın alanı Türkiye

İştirakler Halk Radyo

Genel merkez Ankara

Kardeş kanal(lar) Halk TV Euro, Halk Radyo

Websitesi Halk TV

İzlenebilirlik

Uydu yayını

Türksat 4A 12423 V 27500 3/4

D-Smart 272. kanal

Digiturk 53. kanal

Filbox 36. kanal

İnternet televizyonu

Turkcell TV+ 41. kanal

Halk TV, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalıdır. 10 Ocak 2005 tarihinde Deniz Baykal'a yakın iş adamlarının girişimleriyle kurulmuştur. Ayrıca bu kanalla ilişkili bir de radyo istasyonu (Halk Radyo) vardır. Her saat başı haber veren bir kanaldır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan yakınlığıyla bilinir.[kaynak belirtilmeli] 2016 yılında yayın yapan güncel programlarının listesi ise şu şekildedir; Analiz, Ekonomi Gündemi, Ekonomi Politik, Empati, Gündem Özel, Halk Arenası, İyilik Sağlık, Köyün Delisi, Maniki Dünya, Medya Mahallesi, Özgür İrade, Şimdiki Zaman, Siyaset Rüzgarı, Sol Şerit, Zamanın Ruhu

Digiturk, D-Smart, Türksat 4A, Filbox ve internet üzerinden izlenebilmektedir. Bir süre Tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden de yayınlarını yapmıştır.

Grup Şirketleri

Halk Radyo

Halk TV Euro

Halk Kitabevi

HALK TV SAHİBİ KİM?

Kısa bir süre önce ülke gündeminin tek konusu olan Gezi Olayları sırasında diğer kanalların aksine yaptığı kesintisiz ve sansürsüz yayın sayesinde ismini tüm ülkede duyuran Halk TV’nin sahibi 2013’ten beri Estetik Yayıncılık’tır. Genel yayın yönetmenliğini Hakan Aygün’ün yaptığı kanal; son 1-2 senede inanılmaz bir ivme kazanmış; özellikle “Her Açıdan” programını transfer etmesiyle ülkenin muhalif kesiminin önemli bir kısmını izleyici olarak kazanmayı başarmıştır.

Günümüzde Digiturk, Turkcell TV, D-Smart ve Turksat 3A ile yayın yapan Halk TV; Sözcü Gazetesi, Halk Radyo, Korkusuz Gazete, AMK Gazetesi, Gırgır Dergisi ile aynı şirket grubu dahilindedir.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Bakanlık görevleri sırasındagerçekleştiği önemli projelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi.

Bu mega projelerin tamamı uluslararası kamuoyu tarafınının da dikkatini çekti ve yakından takip edildi.

Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştır

Uluslararası arenada Ulaştırma ve Haberleşme alanında çok sayıda görüşmede Türk heyetlerinin yöneticiliğini yaptı.

Halen İsveç Malmö’de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi ( WMU ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Dünya Denizcilik Üniversitesi Berlin Teknik Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi.

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmektedir.

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyüksehir Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

LÜFTİ KIRDAR KONGRE MERKEZİ NEREDE?

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayı

Gümüş Cad. No:4 34367

Harbiye / İstanbul / Türkiye

T: +90 212 373 11 00 F: +90 212 224 08 78

sales@icec.org





Ulaşım Bilgileri

İstanbul, stratejik coğrafi konumu ile uluslararası havayolu taşımacılığında çok önemli bir role sahiptir.

Havayolu taşımacılığında Avrupa’nın en büyük 5. şehri olan ve küresel uçuş rotalarının kesişme noktasında yer alan İstanbul, dünyanın birçok şehrinden kolay ulaşılabilmesinin yanı sıra doğal aktarma merkezi olarak da hizmet vermektedir.

İstanbul Lütfi Kırdar, kongre vadisi merkezinde, ziyaretçilerin kolayca ulaşabilecekleri, toplu taşıma araçlarından da faydalanabilecekleri bir konumdadır.

Otobüs

http://www.iett.istanbul/

Metro

http://www.iett.istanbul/tr/main/pages/yolculuk-haritalari/79

Metrobüs

http://www.iett.istanbul/tr/main/pages/metrobus-hatlari/90

Dolmuş (Beşiktaş İskele ve Karşı)

* Beşiktaş iskelesinden Harbiye dolmuşlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

* Bostancı-Taksim dolmuşlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Taksim Meydanı - 1000 metre

Nişantaşı - 200 metre

İstanbul Hava Limanı - 41 km

Sabiha Gökçen Hava Limanı - 50 km

LÜTFİ KIRDAR KİMDİR?

1887'de Kerkük'te dünyaya gelen Kırdar, ilk ve orta öğrenimini Kerkük'te, lise öğrenimini de Bağdat'ta tamamladı. Daha sonra, 1908 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi fakat Balkan Savaşı çıkınca öğrenimini yarıda bırakıp savaşa katıldı. Savaş bittikten sonra tekrar Tıp Fakültesi'ne dönen Kırdar, buradan 1913 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Necef ve Musul'da doktorluk yaptı. İstiklâl Savaşı sırasında Kızılay Sağlık ve Sıhhi İmdat Ekibi Başkanı olarak bulundu. Hayatının neredeyse on yılı sıcak savaşın yaşandığı bölgelerde geçen Kırdar, Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasından sonra İzmir Sağlık Müdürü oldu.

Yunanistan ve Türkiye arasında yaklaşık 1.5 milyon insanın yer değiştirdiği bu dönemde, İzmir önemli bir liman olarak yoksul, çaresiz ve hasta insanlara kalıcı ya da geçici olarak ev sahipliği yapmıştı. Savaşın bitmesine rağmen binlerce insan salgın hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyordu. Kırdar, gecesini gündüzüne katarak bu salgın hastalıklara karşı büyük mücadeleler gösterdi ve daha fazla insan ölmeden salgın hastalıkların giderilmesinde başarılı oldu. Buradaki başarılarından ötürü Manisa Valiliği'ne atandı. Bu görevi sırasında sadece doktorlukta değil şehircilikte de oldukça yetenek sahibi olduğunu ispatlayan Kırdar, 8 Aralık 1938'de İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı'na atandı.

Dr. Kırdar, ilk olarak İstanbul'un su ve elektrik işlerine el attı ve çok kısa bir zaman içinde Terkos suyunu kişi başına 48 litreden 184 litreye yükseltti. Anadolu yakasındaki su tesislerini de genişleterek Elmalı Bendi’ne verilen 7300 metreküp suyu 10 bin 500 metreküpe çıkardı. Temizlik işlerinin ödeneğini 460 bin liradan 2.5 milyon liraya yükseltti. Bu arada imar işlerine de el atan Kırdar, yeni yollar yapmaya koyuldu. Taksim Meydanı'nın düzenlenmesi de Kırdar döneminde yapıldı. Meydanın Şişli tarafında bulunan Taksim Kışlası'nı yıktırarak Halaskargazi Bulvarı'nı Taksim'e bağladı. O dönemde stadyum olarak kullanılan ve İstanbul'un en zarif tarihi eserlerinden biri olan Taksim Kışlası'nın yıkılmasının hata olduğunu yıllar sonra kabul etti. Buradaki stadyumu kaldırdı, ardından da Dolmabahçe Stadyumu'nu yaptırdı. Eminönü'ndeki Yeni Cami ve Mısırçarşısı'nın çevresinin düzenlenmesini sağladı.

Daha sonra Kırdar, Yıldız Parkı'nı ve Emirgan Korusu’nu halka açtı ve içindeki köşkleri restore ettirdi. Bu arada eşsiz güzellikte bir kumsala sahip olan Florya'nın turistik bir belde olması için gereken yatırımı yaptı. Açtığı bu tesisler sayesinde belediyenin gelirleri kat kat arttı ve bu sayede belediye, şehrin en uzak beldelerinde yaşayan insanların kentle ulaşım bağlantısını sağladı. Açık Hava Tiyatrosu'nu İstanbullular'ın hizmetine de sunan Lütfi Kırdar, modern kent insanının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede konut yapımına da önem verdi. Levent'teki iki katlı, bahçe nizamlı, geniş sokaklı ve sağlam altyapılı konutlar onun döneminde inşa edildi ve halka taksitle satıldı. Şişli'de Atatürk, Aşiyan'da Tevfik Fikret ile Fatih'te Belediye Müzesini kurdu. Şimdi isminin verildiği Spor Sergi Sarayı'nı ve Tepebaşı Tiyatrosu'na ilaveten yeni şehir tiyatroları yaptırdı. Lütfi Kırdar'ın en önemli özelliği zorunlu olmadığı halde şeffaf olmasıydı. Her ay, basın mensuplarını belediye binasında toplayarak aylık icraatlerini anlatır, hesaplarını açıklar, yaptığı işlerin niteliği ve estetik kalitesi konusunda gazetecilerin görüş ve önerilerini alırdı.

1949'da görevinden ayrılarak Stockholm Büyükelçiliği'ne atanan Kırdar, aynı yılın aralık ayında yapılan ara seçimlerde CHP'den Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi (1949-1950). 1954 ve 1957 seçimlerinde DP listesinden İstanbul Milletvekili oldu. Son Menderes hükümetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı (1957-1960) olarak görev yaparken, 27 Mayıs'ta tutuklandı. Yargılandığı Yassıada'da 17 Şubat 1961’de geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşama veda etti.