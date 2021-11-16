Halk TV canlı yayında Başörtülü kadınlar hedef alındı! Gazeteci Levent Gültekin'in skandal sözleri yayına damga vurdu! "Başörtülüler ülkeden özür dilesin"

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı bir videoda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin'in verdiği örnek tepki topladı. Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." dedi.

"CHP USULÜ HELALLEŞME"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gültekin'in açıklamalarına sosyal medya hesabından şu sözlerle karşılık verdi;

"CHP usulü helalleşme" yorumunu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP kanalı Halk TV'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza 'Ülkeden özür dileyin.' çağrısı yapıyorlar."