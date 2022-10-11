Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan hükümete yönelik sarf ettiği sözlere bir yenisini daha ekledi. Sık sık nefret söylemleri ile medyada yer bulan Ayşenur Arslan şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen iftar programında yere kurulan sofrayı hedef alıp nefret kustu.

"BİLİM FALAN BEKLEMEYİN"

Ayşenur Arslan öğrencileri hedef aldığı konuşmasında "Boğaziçi Üniversitesi bu ülkenin en önemli bilim yuvalarından biri. Rektörünü değiştirdiler, öğretmenlerini attılar, mezuniyet törenine 'hayır' dediler. Tanışma iftarı düzenlenmiş dün akşam. Oraya duyuru davet organizasyon serbest. Harem selamlık genç kızlar üniversitede erkek öğrenciler bir tarafta yer sofrasında yiyorlar. Üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Böyle zanneden bir akıldan bilim falan beklemeyin."

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MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE LAF GÖNDERDİ

"Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Hala bazı ülkelerde, adını vermeye gerek yok yerde yiyorlar. Erdoğan da gittiği her yerde yerde yemek yiyor. Bir de kız öğrenci ayrı yerde, harem selamlık, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Teğmen Çelebi gittiğin yer burası, ben ne diyeyim?" şeklinde konuştu.