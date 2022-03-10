Canlı | Dünyanın beklediği zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor!Demet Akalın'dan külotla poz paylaşan Aleyna Tilki'ye sitem dolu sözler! Gülşen'e de gönderme yaptı!Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!Erkân Minderi ne demek, TDK'ya göre Erkân Minderi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?18 Mart okullar tatil mi 2022? 18 Mart ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler tatil mi?TV8 Survivor All Star 43. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV Kuruluş Osman 85. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeFOX TV Son Nefesime Kadar 3. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar son bölüm izle YoutubeShow TV Oğlum 5. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeÇanakkale Zaferi kaçıncı yıl dönümü 2022? 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kompozisyon ve yazılar | İlkokul, ortaokul, lise düzeyi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, haddini aşan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan krizin en çok Başkan Erdoğan'a yarayacağını söyleyerek, tüm tepkileri üzerine çekti.

Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, skandal açıklamaları ve iktidar karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelip, RTÜK'ü harekete geçiriyor. Geçtiğimiz senelerde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanan Arslan'ın, skandal açıklamalarının ardından RTÜK harekete geçmiş ve konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Son olarak, kanalında Rusya- Ukrayna arasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, savaşın çıkmasını en çok isteyen isimlerden birinin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

"SAVAŞI BEKLEYEN BİRİ VARSA..."

Ayşenur Arslan, Halk TV'de ekrana gelen Medya Mahallesi programında, yine skandal cümlelere imza attı. Rusya- Ukrayna arasında yaşanan duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan sunucu "“Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği açıklamaların ardından RTÜK tarafından incelemeye alınan Arslan'ın, bu açıklaması sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun alacağı karar merak konusu oldu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT