Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalara doymuyor! Rusya- Ukrayna krizinde Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi! RTÜK her an harekete geçebilir!

Halk TV sunucularından Ayşenur Arslan, skandal açıklamaları ve iktidar karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelip, RTÜK'ü harekete geçiriyor. Geçtiğimiz senelerde Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanan Arslan'ın, skandal açıklamalarının ardından RTÜK harekete geçmiş ve konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Son olarak, kanalında Rusya- Ukrayna arasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü sunucu, savaşın çıkmasını en çok isteyen isimlerden birinin Başkan Erdoğan olduğunu söyledi.

"SAVAŞI BEKLEYEN BİRİ VARSA..."

Ayşenur Arslan, Halk TV'de ekrana gelen Medya Mahallesi programında, yine skandal cümlelere imza attı. Rusya- Ukrayna arasında yaşanan duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan sunucu "“Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği açıklamaların ardından RTÜK tarafından incelemeye alınan Arslan'ın, bu açıklaması sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun alacağı karar merak konusu oldu.