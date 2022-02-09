Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi! RTÜK harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlattı!

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine haddi açan ifadeler kullandı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını hedef alarak, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı

"SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL OLUŞUMDUR"

Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" şeklinde ifade etti. Arslan'ın skandal açıklamasına ise birçok tepki geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşenur Arslan'ın canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

"İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Şahin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır.'