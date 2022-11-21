Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Karkamış saldırısı hakkında konuştu: "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bugün Gaziantep Karkamış'ta meydana gelen saldırı sonrası skandal açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden yapılan roketli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı. Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan ise PKK'nın yaptığı bu saldırıyı bir misilleme olarak değerlendirdi.

"HESAP ZAMANI"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında 89 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Karkamış saldırısı hakkında konuştu: "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi"

Terör hedeflerinin bir bir yok edilmesine karşı bugün Gaziantep Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırıya ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Ayşenur Arslan tepki çeken ifadeler kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Karkamış saldırısı hakkında konuştu: "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi"

"HAREKATA MİSSİLLEME"

Ayşenur Arslan yaşanan olayla ilgili "Şimdi mesela buna işte harekatta misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaygıyla söylüyoruz. Ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motive, motivasyonu ne? Amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlerseniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Ama şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle evet. Evet. Senin dediğin teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş belli ki" açıklamasında bulundu.

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