Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan canlı yayın programında hafızlık okulundan mezun olan öğrencileri hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!

CHP tarafından fonlanan ve her türlü nefret söylemine yer veren Halk TV'de sunuculuk yapan Ayşenur Arslan yine tepki çeken söylemlerde bulundu. Hafızlık okuluna giderek eğitim alan öğrencilerin mezuniyet törenlerini gösteren Arslan, tekke ve zaviyelere nefret kustu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!

HAFIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Ayşenur Arslan programda hafızlık öğrencilerinin mezuniyet törenini göstererek "97 yıl önce bugün Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Evet. Bugün yıl dönümü. Ama Tekke ve Zaviyeler hala faal. Bakın küçücük çocuklar kız çocukları arkalarında bu sizce bir devlet okulu ya da özel okulun efendim yıl sonu diploma töreni mi? Hayır. Herhangi bir tekkenin, herhangi bilmem neyin işte bir şeysi. Böyle sokaklara döküldüler. Artık böyle yaşıyorlar. " dedi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın nefret söylemleri bitmek bilmiyor! Şimdi de hafızlık öğrencilerini hedef aldı!

"AK PARTİ İKTİDARA GELİRSE..."

Bu konu üzerinde Ak Parti'ye de taş atan Arslan "Ak Parti ola ki öyle böyle birtakım işte formüllerle yeniden iktidara gelirse nereye götürecek bizi? Bugün olduğumuzdan daha iyi bir yere götürmeyeceği kesin. Özellikle Türkiye'de iç barışı bozan bu tür girişimlerle ve biraz da cehaleti özendiren, onu kutsayan yaklaşımlarla Türkiye çok zaman kaybettireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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