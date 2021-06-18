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Halk TV Veyis Ateş canlı yayın izle | Halk TV canlı

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve ardından HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş halk tv'de soruları yanıtlıyor. İşte Halk TV Veyis Ateş canlı yayın izle | Halk TV canlı yayın linki ve detaylar...

Halk TV Veyis Ateş canlı yayın izle | Halk TV canlı

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve ardından HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş halk tv'de soruları yanıtlıyor. İşte Halk TV Veyis Ateş canlı yayın izle | Halk TV canlı yayın linki ve ayrıntılar...

HALK TV VEYİS ATEŞ CANLI YAYIN İZLE

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve ardından HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş, hakkındaki iddialara ilişkin konuşuyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş, şimdiye kadar neden konuşmadığı konusuna açıklık getirdi.

Ateş, İsmail Saymaz'a "İlk gün sana dedim ki bir süre daha konuşmayacağım ama söz konuşmaya karar verirsem ilk sana konuşacağım dedim, bu yüzden teşekkür ederim." dedi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HALK TV CANLI

Türkiye'den kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen ve ardından HaberTürk'teki görevinden istifa eden Veyis Ateş, HALK TV'de hakkındaki iddialara ilişkin konuşuyor. Halk Tv canlı yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

HALK TV CANLI YAYINI

Berkem Temizel
Gece Editörü
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