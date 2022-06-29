Halk TV'de büyük skandal! "Sayın Öcalan" dedi, kimseden çıt çıkmadı, müdahale dahi edilmedi!
Halk TV ekranlarında HDP'li milletvekili "Sayın Öcalan" ifadelerini kullanınca, sunucu Şirin Payzın dahi kimse duruma müdahale etmedi. Sosyal medyanın gündemine oturan o görüntülere "Şimdi bunlar Atatürkçü değil mi?" sitemi geldi.
Halk TV ekranlarında yayınlanan Şirin Payzın'ın sunuculuğunu üstlendiği "Sözüm Var" programında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, canlı yayında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandı. Yayındakilerin yüzleri dahi değişmeyince vatandaştan "Bir müdahale bu kadar zor muydu? Sorsan hepiniz Atatürkçüsünüz" şeklinde tepki geldi.
YÜZLERİ DAHİ DEĞİŞMEDİ
Ekranları başında Halk TV'yi izleyen seyirci soluğu sosyal medyada aldı. "Sayın Öcalan" ifadelerini kullanan HDP'li Tiryaki'ye gelen eleştiri kadar, yayında bulunan Şirin Payzın, Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'ya da çok sayıda tepki geldi. "Yüzleri dahi değişmedi" diyen vatandaşlar, duruma sessiz kalamadı. İşte, terörist ele başı Abdullah Öcalan'a "Sayın" denilen anlar...