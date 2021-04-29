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Halk TV'de şaşırtan alkol fetvası: Haram değil

Tam kapanma kararlarının alınmasının ardından alkollü içki satışı yapan işletmeler de kapatıldı. Bunun üzerine gündeme gelen alkollü içki konusu Halk TV'de masaya yatırıldı. Sözüm Var programına katılan konuk Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkol haram değil açıklaması ile ağızları açık bıraktı.

Halk TV'de şaşırtan alkol fetvası: Haram değil

Yaşanan pandemi sonrasında tam kapanma kararları alındı. Alınan yeni kararlar sonrasında alkol tüketimi de gündeme geldi. Halk TV'nin gündeminde de alkol konusu vardı. Dinimizce haram kabul edilen alkol hakkında resmen fetva verildi. Konuşmalarda "Alkol haram değil" cümlesinin kullanılması izleyicilerde şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada da gündem oldu.

ALKOL TÜKETİMİ MASAYA YATIRILDI

Halk tv'de yayınlanan Sözüm Var programında alkollü içki satışı yapan işyerlerinin kapatılması gündeme geldi. Konuyla ilgili yorumların yapıldığı programda, konuk Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. Sönmez,  alkollü içkilerin haram olmadığını iddia edip, şu ifadeleri kullandı; "Her şey yasak her şey haram... İşte tütün haram kahve haram. İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da içki haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti haramdır der. Takip eden ayette, bu üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Ardından bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor."

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