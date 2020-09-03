Halk TV'den Hulki Cevizoğlu kararı: Programı yayından kaldırıldı

Dr. Hulki Cevizoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı 'Ceviz Kabuğu' isimli program Halk TV'nin yeni yayın döneminden kaldırıldı. Bu duruma programın sunucusu Cevizoğlu sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cevizoğlu, kendisine uygulanan sansüre sessiz kalmadı.

Hulki Cevizoğlu kimdir? Hangi kanalda? Neden yayını terk etti? Hulki Cevizoğlu Halk TV

Cevizoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi.Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu.İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım." ifadelerine yer verdi.

SICAK GELİŞME:

Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi.



Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu.



İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım. — Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) September 2, 2020

"REYTİNGİ ÖNE SÜRMÜŞ, PALAVRA"

Cevizoğlu Halk TV'nin reytingleri öne sürmesine tepki gösterdi. Cevizoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Halk tv "yönetimi" açıklama yapmış, reytingi öne sürmüş.Palavra!

-Ayrıca, HALK TV 'NİN SAHİBİ KİMMİŞ, Bİ AÇIKLASALAR DA ÖĞRENSEK!

-HODRİ MEYDAN, İSTEDİKLERİ CANLI YAYINDA KONUŞALIM.

-Somut yaşananların ve Suat Toktaş'ın GYY olmasından sonraki sansürcü girişimleri de açıklayamazlar"