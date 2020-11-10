Türkiye'de yumuşak şeker üreticilerinin öncülerinden olan Kervan Gısa, halka arz talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu açıkladı. Bu kapsamda, yetkililer tarafından markada büyümeye gidileceğinin ve dünya markası olma yolunda önemli adımlar atılacağının belirtilmesinden sonra, internet kullanıcıları tarafından halka arzın anlamı da araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Halka arz nedir? Halka arz etmek ne demek? Şartları nelerdir? sorularının cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

HALKA ARZ NEDİR? HALKA ARZ ETMEK NE DEMEK?

Halka Arz, hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır.

Şirketler farklı nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve büyüme oranları yüksek olan şirketler faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarına fon sağlamak amacıyla, finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Diğer taraftan yatırımcılar da, hisse senedi alarak borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Halka arz özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar doğuran bir yöntemdir.

Halka arz, birincil ve ikincil halka arz olmak üzere ikiye ayrılır.

BİRİNCİL HALKA ARZ: Daha öncesinde halka açık olmayan şirketlerin yaptığı halka arz işlemidir.

İKİNCİL HALKA ARZ: Daha önceden halka arz edilmiş ancak ilkinde halka arz oranının düşük olması sebebiyle bu işlemin ikinci kez yapılmasıdır.

HALKA ARZIN AVANTAJLARI

Finansman sağlar.

Şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanmasını sağlayarak, bu kaynağın yeni yatırımlara dönüştürülmesi ya da borçlanmadan kaçınılmasını mümkün kılar.

Mali yapıyı güçlendirir.

Şirketin borç/sermaye oranında olumlu etkiler yaratan halka arz, şirketin sermaye yapısını güçlendiriyor ve borç temininde kolaylık sunuyor.

Likidite sağlar.

Hisse senedi fiyatlarının arz ve talebe göre şekillenmesi sayesinde şirket değerinin şeffaf bir biçimde belirlenmesi, haliyle aktif şirket değerlerinin bilinmesini mümkün kılıyor.

Prestiji arttırır.

Halka arz edilen şirket, yüksek bir görünürlüğe kavuşuyor ve bilinirliği artıyor.

Kredibiliteyi arttırır.

Halka arz edilen şirket, mali açıdan müşteriler ve tedarikçiler için bir güven ortamı yaratıyor.

Değer artışı sağlar.

Halka açık şirketler, halka arz edilmemiş şirketlere göre daha şeffaf ve bilinirliği yüksek olduğu için bu şirketin değerlerine olumlu yansıyor.

HALKA ARZ ŞARTLARI NELERDİR?

Aracı kurumlar ile iletişime geçmek

Halka arz yapma amacı olan şirketlerin öncelikle aracı kurumlar ile iletişime geçerek bir aracılık sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Söz konusu kurum, halka arza yetkili bir aracı kurum olmak zorundadır. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte halka arz işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile iletişime geçmek

Sermayesini halka açmak isteyen şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu ile sözleşme imzalamak zorundadırlar. Böylece SPK’nın denetimi ve kararlarına tabi olurlar. Şirket, SPK mevzuatına uygun hale getirildikten sonra halka arz edilebilirler. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte; aracı kurum, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a söz konusu şirketin halka arz işleminin başlatılması için başvuruda bulunur.

Şirket verilerinin Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarınca incelenmesi

Şirketin merkez binası, genel faaliyetleri, piyasa değeri vb. özellikleri Borsa İstanbul ve SPK yetkilileri tarafından incelenerek bu kurumlara bilgi verilir. Bu verilerin uygunluğu kabul edildikten sonra şirketin halka arz işlemleri fiilen başlamış olur.