Halka dizisi ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı Halka dizisi ilk bölümüyle 15 Ocak Salı (bu akşam) ekranlara merhaba diyor. Levent Cantek'in senaryosunu yazdığı dizide, aynı kaderi paylaşan iki gencin intikam öyküsü izleyiciye aktarılacak. Halka ne zaman başlayacak? Konusu Nedir? gibi sorular şimdiden merak konusu olmaya başladı Yapımcılığında Yusuf Esenkal'ın yer aldığı dizinin ES Film imzasıyla başlayacak polisiye bir dizi olduğu biliniyor.

TRT 1 HALKA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halka bu akşam TRT 1 ekranlarında seyircine merhaba diyecek. Dizide birbirinden kirli işlerin döndüğü karanlık dünyanın egemenliğine son vermek üzere harekete geçen iki isim; Kaan ve Cihangir'in öyküsü anlatılacak. Aksiyonlu sahneleriyle dikkat çekeceği düşünülen dizinin yapımcılığında Payitaht Abdülhamit dizisinin yapımcısı Yusuf Esenkal'ın imzası var. Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Serkan Çayoğlu ve Hazal Subaşı başrolleri paylaşıyor.

HALKA DİZİSİ KONUSU

İki farklı karakterde iki genç adam olan Kaan ve Cihangir'in farklı yerlerden gelip yan yana durarak tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşırlar. Uzakta kalan bir geçmişin ardında düşerler. Eski defterlerin, kirli davaların ve yalanların hesabını sorarlar. Mafya, para ve entrika ekseninde dönen dizide adını bilmedikleri, dehşetli yüzünü günbegün tanıdıkları Halka'yla karşı karşıya gelirler. Bir suç örgütü olan Halka kanun dışı bir oluşumdur.

HALKA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu

Serkan Çayoğlu kimdir?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Kendisine benzemeyen bir ikiz kardeşi vardır. Almanya'da okuduğu üniversitede ekonomi eğitimi aldı. Üniversitede okurken aynı zamanda da modellik yaptı.

Oyuncu olmak içinİstanbul'a gelen Serkan Çayoğlu, ( 3 M.O.T.A )Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesinde Ümit Çırak'dan ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır.

2012 yılında "Kuzey Güney" dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşını canlandırarak oyunculuk kariyerine başladı.

2013 yılında Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerdeTayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci,Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi. Serkan Çayoğlu da bu dizide Burak Altaylı karakterine can verdi. Dizi reyting düşmesi nedeniyle birlikte 2 Nisan 2014 günü final bölümü ile sona erdi.

Serkan Çayoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayan "Kiraz Mevsimi" adlı dizide; Özge Gürel, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya ile başrolleri paylaşmıştır.

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım kimdir?

Kaan Yıldırım, (d. 24 Aralık 1986; İstanbul), Türk oyuncu.Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye’nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı ‘Ulan İstanbul’ adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda evlendi.

Hande Erçel

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenim gören Hande Erçel, oyunculuğa 2013 yılında Çalıkuşu dizisi ile başlayan Erçel, bu dizide Zahide karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan’da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci gibi dizilerde rol alan Hande Erçel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Müjde karakterine hayat vermektedir. Hande Erçel 1.75 metre boyunda, 55 kilo ve Yay burcudur.

Hazal Subaşı

Hazal Subaşı Kimdir?

1996 yılında İzmir’de dünyaya gelen Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey yarışmasında 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri çeken bir isim. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, "Adını Sen Koy" dizisi ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekmektedir.