Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası Temel Atma Töreni yapıldı

Edirne'de, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi inşasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını da simgelemektedir" dedi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Edirne Tarihi Karaağaç Tren İstasyonu'nda düzenlenen, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasının Temel Atma Töreni'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Christian Berger, Bulgaristan Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Angel Popov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirneli vatandaşlar katıldı.

"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını da simgelemektedir"

Temel atma töreni öncesi bir konuşma gerçekleştiren Bakan Turhan, "Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında 2007-2013 yıllarını kapsayan IPA-1 döneminde Ankara-İstanbul Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Projeleri için toplamda 475 milyon Avro'luk bir hibe fonunu başarılı bir şekilde kullanmıştır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi de 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA-II Döneminde Bakanlığımızın gerçekleştirdiği en büyük alt yapı projesidir. Projeye tahsis edilen fon, ülkemize IPA-II döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık yüzde 8'ini, ulaştırma sektörüne tahsis edilen fonun ise yüzde 74'ünü oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, 275 milyon avroluk IPA fonu miktarı ile Avrupa Birliğinin aday ülkelere IPA kapsamında tek kalemde en fazla fonladığı proje niteliğindedir. Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını da simgelemektedir" dedi.

"275 milyon avro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacak"

Bakan Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin, Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise milli bütçemizle inşa edeceğiz. Bakanlığımız şimdiye kadar Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü tüm demiryolu projelerinde, her seferinde imzaladığı sözleşme bedeli ile bir önceki proje bedelinin üzerine çıkmış. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınırları dışında tek sözleşme içinde vermiş olduğu hibe rekorunu da sürekli yükseltmiştir. Temelini atacağımız Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası için ise 275 milyon Avro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak iş gücü diğer projelerimizde olduğu gibi yine bölgeden temin edilecektir. Hattın hizmete girmesiyle de ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Havsa ilçesinde sahaya canlı bağlantı yapılarak çalışmaların fiili olarak başlatılması gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA