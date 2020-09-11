Milyonlarca müşteriye hizmet veren ve Türkiye'nin önemli kamu bankalarından olan Halkbank'ın çalışma saatleri değişiyor. Peki Halkbank çalışma saatleri 2020 |Halkbank kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Halkbank öğle arası saatleri ne zaman? soruları da Halkbank'ın çalışma saatleri hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. İşte merak ettikleriniz ve daha fazlası...

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank şubeleri Türkiye genelinde saat 09.00'da açılmaktadır. Saat 17.00 itibarıyla ise şubeler kapanmaktadır. Halkbankası hafta sonu, resmi ve dini tatillerde vatandaşlara hizmet vermemektedir.

HALKBANK KAÇTA AÇILIYOR?

Halkbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09.00'da müşterilerine hizmet vermektedir.

HALKBANK KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğleden sonra saat 17.00'da kapanmaktadır.

HALKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ NE ZAMAN?

Halkbank saat 12.30 ile 13.30 arasında öğle molasına girmektedir. Vatandaşlara hizmet verilmemektedir.