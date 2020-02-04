Halkbank davası için temyizden flaş karar!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbankası davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemenin yargı yetkisi olmadığını gerekçe olarak sunan Halkbankası avukatlarının, davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri federal mahkeme tarafından reddedilmişti.

Halkbankası avukatları, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

HALKBANK'IN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Halkbank'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi. Bu durumda temyiz başvuru hakkında nihai karar verene kadar federal mahkemedeki dava bekleyecek.

Daha önce görülen davada savcılar, Halkbank'ın duruşmalara katılması için yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş ve katılmadığı her duruşma için bir milyon dolar yaptırım uygulanmasını istemişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.