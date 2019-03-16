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  3. Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

HALKBANK: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

Halkbank - Fenerbahçe: 1-3

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İsmail Yıldırım

HALKBANK: Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Arslan Ekşi, Rıfat Kantarcıoğlu)

FENERBAHÇE: Klinkenberq, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

SETLER: 25-19, 23-25, 26-28, 24-26

SÜRE: 125 dakika (27, 29, 36, 33)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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