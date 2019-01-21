Halkbank kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır? Faizi ne kadar? 2019

Halkbank'tan kredi kartı borçlularına müjde geldi! Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yeniden yapılandıracağını duyurdu. Peki Halkbank kredi kartı borç yapılanması faizleri ne kadar? Kaç aya kadar ödeme yapılabilir? Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

HALKBANK KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMASI

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredisi” kullandıracağını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız.”

İKİ BANKA DAHA AÇIKLAMIŞTI

Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını 24 aya kadar yüzde 1.1, 60 aya kadar da yüzde 1.2 faiz oranıyla yapılandıracağını duyurmuş; ardından Vakıfbank da ticari kredileri de içeren benzer bir paket açıklamıştı.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Halkbank Erdoğan'ın müjdesinin ardından kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.

2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden tüm kart borçlarınız görülebiliyor. Borç miktarına göre kredi limitiniz belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.

3) Banka kredi vermek için borçlu kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, tüm kredi kartları ve toplam kart limitinin iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Halkbank şubesine teslim ediyorsunuz.

4) Banka aldığınız krediyi EFT ile doğrudan borçlu olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için aldığı EFT/sigorta vs masrafları da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.

5) Kartınız kapandığı an borcunuz da bitiyor. Tek borçlu olduğunuz yer Halkbank oluyor. Kredi kartsız yapamam diyorsanız Halkbank size, limitini gelirinize göre belirleyeceği, yeni kredi kartı da önerebiliyor.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMASI NEDİR?

60 gün boyunca ödeyemediğiniz kredi kartı borcunuz, hem ana borcunuzdan hem de kartınıza işlenen günlük faizden oluşmaktadır. Yapılandırma işlemi de toplam borcunuz üzerinden gerçekleşir. Bankanız size borcunuzu peşin ödemeniz halinde indirim yapabileceğini söylese de kredi kartı borcu yapılanması ödenemeyen borçlar için geçerlidir. Bankanıza talebinizi ilettiğinizde ‘kredi kartı risk’ birimi sizinle iletişime geçecek olup, bilgilerinizi aldıktan sonra müşteri temsilcinizle birlikte sizi zorlamayacak bir ödeme planı çıkartabilirsiniz. Çünkü kredi kartları, bankaların en çok getiri sağladığı kalem olarak görüldüğünden, bir müşteri kaybetmek bile bankanın aleyhine olacaktır. Ek olarak, bazı bankalar gelir belgesi, tapu senedi gibi evrak talebinde bulunurken, bazıları içinse kredi kartı numaranız yeterli olmaktadır.

Herkes borcunun tamamını tek seferde kapatmak istese bile, bu durum kredi kartı kullanan binlerce kişi için geçerli olmamaktadır. Yasal takiple birlikte evinize gelecek olan hacze düşmemeniz için borcunuzu yapılandırmaya gitmeniz en mantıklısı olacaktır. Zira kredi notunuzun düşmesi; bütün bankaların borcunuzu ödeyemediğinizden haberdar olması, herhangi bir başvuru yaptığınızda size güvenilmemesi demektir. Şunu da belirtmek isterim ki; kredi notunuz ne kadar düşük olursa olsun, tabiri yerindeyse uçan kuşa bile borcunuz olsa kredi kartı borcu yapılandırması yapabilmeniz mümkün.

HALKBANK HAKKINDA

Cumhuriyet'in ilk yıllarında savaşın etkisiyle ekonomik şartlar iyiden iyiye kötüleşmişti. Bu dönemde halk üretim için sermaye bulamıyordu. Çiftçi, esnaf ya da ticaretle uğraşan insanlar işlerinin devamını sağlayamıyor, finansman bulamıyordu. Özel sektörün yetersizliği, sermaye birikimi olmayışı gibi birçok nedenden ülkenin ekonomi alanında bir kalkınma planına ihtiyacı vardı. Çiftçi, esnaf, küçük işletme gibi birçok insana uygun iş ortamını sağlamak, barışın korunması, huzurlu bir ortam ve gelişmiş bir ekonomi adına Türkiye Halk Bankası'nın kurulması kararı alındı. 1933 yılında alınan kurulma kararının ardından 1938 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında Türkiye Halk Bankası faaliyete geçer. "Küçük esnafa ve büyük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri kolayca ucuza verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasına çalışmak da çok lazımdır" şeklinde sözleri ile Türkiye Halk Bankası'nın kuruluşuna temel olan Mustafa Kemal ATATÜRK aynı zamanda Türkiye ekonomisi için kılavuz olacak şu sözleri de eklemiştir ve "Siz sanatkarların ufak dükkanları yerine muhteşem fabrikalar yapıldığını gördüğüm gün, mutluluğum en yüksek derecesini bulacaktır". Halkbank'ın kurulması ile dünya ülkelerinde uygulanan kooperatif hareketleri ülkemizde de başlar.

Banka 1938 - 1950 yılları arasında Halk Sandıkları kanalı ile finansman sağlamaya ve kredi hizmetleri vermeye devam etmiştir. 195o yılından sonra ise Halkbank'a doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi verilmiştir. Esnaf, sanarkarlar ve küçük işletmelerin yani orta sınıf ekonomisinin temsilcisi olmaya başlayan banka, yıllar geçtikçe istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Büyüme planını müşterilerinin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri geliştirmek üzerinden yapan banka kısa sürede mevduat ve kredi hacmini yükseltmeyi başarmıştır. 1992 yılına geldiğimizde yılında Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank), bir yıl sonrasında Sümerbank ve 1998'de ise Etibank, Halkbank'ın bünyesine katılır. 2000 yılından itibaren müşteri porföyü genişleyen banka hizmet anlayışından ödün vermeden gelişmeye, büyümeye devam etmiştir. Günümüzde 17.270 çalışanı ile destek isteyen her üreticinin yardımına koşmaya hazır olan Halkbank'ın yurt geneline yayılmış 951 şubeden ve yurt dışındaki 5 şubeden oluşan hizmet ağı sayesinde 77 yıldır ayaktadır. Banka aynı zamanda sayıları 3.600'ü aşan ATM'leri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezi üzerinden telefon bankacılığı gibi dijital kanalları da bankacılık anlayışlarıyla birleştirerek hizmet vermektedir. Bankanın ortaklık yapısı ise 2015 rakamları ile 638.825.500 TL ile % 51,1060400 oranında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 611.090.221 TL ile % 48,8872177 oranında halka açık kısım, 84.279 TL ile % 0,0067423 oranında "diğer" olacak şekilde bölünmüştür. Toplamda 1.250.000.000 ödenmiş sermaye ile banka hizmet vermeye devam etmektedir. Halkbank'ın ortaklıkları ve iştiraklerini ise Halk Sigorta A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Faktoring A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş., Halk Banka A.D., Skopje/Macedonia, Halk Bank A.D., Beograd, Demir-Halkbank (Nederland) N.V., Sberbank Magyarország Zrt., Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş., KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ve Türk P&I Sigorta A.Ş. şeklinde sıralayabiliriz.