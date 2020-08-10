Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı?

Kamuya ait olan Halkbank tarafından çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek personelleri seçmek için 8 Ağustos tarihinde sınav yapıldı. Yurt genelinde 18 merkezde yapılan personel alım sınavı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Halkbank, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi resmi olarak açıklamamakla birlikte, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtiliyor. Bu kapsamda sınav sonuçlarının ve Halkbank'ta çalışması kesinleşen personellerin, 12 Ağustos'a dek açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihinde mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden yapılmalıdır.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek olur adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde yapabilirler.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI

2 oturum, 230 dakika

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)