Halkbank sınav sonuçları açıklandı | Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı
Halkbank sınav sonuçları açıklandı. Halk Bankası personel alımı sınavlarına giren adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. İşte Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı...
Anadolu Üniversitesi tarafından Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Banko Hizmetleri Asistanı (Servis Asistanı) kadroları için 8 Ağustos'ta sınavlar yapılmıştı. Halkbank sınav sonuçları açıklandı. İşte Halkbank sınav sonucu öğrenme ekranı...
HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruları 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınan Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı.
Anadolu Üniversitesi, Halkbank sınav sonuçların açıklandığını sayfasından duyurdu. Adaylar Halkbank sınav sonuçlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden giriş yaparak öğrenebilir.
SINAVI KAZANANLAR HANGİ İLLERDE ÇALIŞACAK?
Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.
SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILIR?
İtirazlar, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.
Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.