Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1
VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe oldu.
SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir
HALKBANK: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)
ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir (Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)
SETLER: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)
SÜRE: 123 dakika (27, 37, 31, 28)
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DHA
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