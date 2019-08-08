Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar liraya yükseldi

Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13 artışla 241.3 milyar liraya taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17.5'e yükseltti. Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10.4 artışla 377.6 milyar liraya yükselten Halkbank'ın aktif büyüklüğü de yüzde 13.4 artışla 429 milyar liraya yükseldi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank'ın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının yüzde 40.5 olarak gerçekleştiği belirtildi ve "Bu dönemde enflasyona endeksli yenilikçi mevduat ürünleriyle müşterilerine avantajlar sunmaya devam eden Halkbank'ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5.9 artışla 263.6 milyar liraya yükseldi" denildi.

Ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

Toplam kredileri 377.6 milyar lira olan Halkbank'ın KOBİ kredilerindeki pazar payının yüzde 17.5'e, nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payının ise yüzde 40.5'e ulaşmasının, reel sektöre duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Arslan, Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını ifade etti.

Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını her zaman, en uygun koşullarda karşılamaya büyük özen gösterdiklerini belirten Arslan, "Aktif büyüklüğümüzü yüzde 13.4 artırmayı başardığımız yılın ilk yarısında, gerek firmaların gerekse bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını yanıtsız bırakmayarak paydaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmaya çalıştık. Türkiye ekonomisi yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans gösterecektir. Halkbank bu dönemde de ekonomimizin en etkin oyuncuları arasındaki yerini alacaktır" dedi.

Arslan, yılın ilk yarısında iş dünyasıyla omuz omuza çalıştıklarını ve bu dönemde, özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren firmalar ile esnaf ve sanatkâr için özel çalışmalar yürüttüklerini vurguladı ve ekledi:

"Yılın ikinci çeyreğinde Çorum, Kayseri, Samsun, Antalya, Denizli ve İstanbul'daki OSB'leri ziyaret ederek bu bölgelerdeki firma temsilcileriyle buluştuk. Üretim ve ihracat kapasitelerini artırma noktasında firmaların talep ve beklentilerini dinledik. Farklı sektör ve ölçeklerdeki firmalara yönelik uygulamalarımızı çeşitlendirdiğimiz bu süreçte; 81 yıldır olduğu gibi, esnaf ve sanatkâra da uygun koşullarda destek olmaya devam ettik." (Fotoğraflı)

DHA