Halkbank’ın kredileri yüzde 28 artışla 333.6 milyar liraya çıktı

Halkbank'ın 2018 yılında toplam kredileri bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 333.6 milyar liraya yükseldi. Bankanın KOBİ kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31.6 artarak 288.9 milyar liraya ulaştı.

Halkbank, 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 28.8 artırdığı toplam mevduatını 248.9 milyar liraya çıkarırken, bilanço büyüklüğünü yüzde 23.9 artırarak 378.4 milyar liraya yükseltti. Bankanın, bu sonuçlarla birlikte KOBİ kredileri alanındaki pazar payını yüzde 15.9 oldu.

Müşterilerinin faaliyet alanlarındaki her türlü talep ve ihtiyacına özel çözümler üreterek, ülke ekonomisine güçlü desteklerini sürdürdükleri bir yıl geçirdiklerine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"Halkbank olarak önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. 80. yaşımıza yakışan bir performans gösterdiğimiz 2018 yılında da Bankamız, Türkiye'de esnaf ve KOBİ'lerin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Güçlü mali yapımızı koruyarak yürüttüğümüz özverili faaliyetler piyasa istikrarına katkı sağlamış, Bankamız ismini taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza kaliteli hizmet vermenin onurunu yaşamıştır. Toplam kredilerimizde ve toplam mevduatımızdaki yüksek artış, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiştir."

İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi krediye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk bankalardan birinin Halkbank olduğunu belirten Arslan, KOBİ nakdi kredilerindeki pazar payını yüzde 15.9'a çıkardıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bankacılık faaliyetlerimizi kamu, finans sektörü ve reel kesim arasında koordineli çalışmayı öngören Yeni Ekonomi Programına bağlı kalarak yürütmekteyiz. KGF teminatlı krediler, TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi ve TİM ile imzaladığımız ihracat seferberliği protokolü sektörel işbirliği içerisinde yaptığımız çalışmaların verimli örnekleri olmuştur. 40 bin işletmenin faydalanması planlanan KOBİ Değer Kredisi kullandırımında da, Nefes Kredisi ve KGF teminatlı kredilerde olduğu gibi yine üst sıralarda yer alacağız. Kredi kart borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla sunduğumuz Halk Destek Kredisiyle de piyasa istikrarına güçlü bir katkı sağlayacağız. Ayrıca, diğer kamu bankalarının da desteğiyle hayata geçirilen konut kampanyası, imar barışı ve bedelli askerlik kredisi gibi birçok ürünümüz iç piyasanın canlılığına önemli katkılarda bulunmuştur. Nakdi kredilerde bu yıl önceliğimiz yine KOBİ'ler olacak, Türkiye ekonomisine verdiğimiz destekler ülkemizi daha da ileri taşıyacaktır."

Bankanın kuruluş misyonuna uygun olarak esnaf ve sanatkârlara kesintisiz destek verdiğini belirten Arslan, esnafa yeni yılda 22 milyar lira kredi kullandıracaklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Esnafla Halkbank arasında çok güçlü bir bağ vardır. Bankamızın temel hedefi esnafın KOBİ'ye KOBİ'nin büyük sanayi erbabına dönüşmesidir. 2002-2018 yılları arasında 1.8 milyon esnafa 93.5 milyar lira kredi kullandırdık, yüzbinlerce işletmenin faaliyetlerini nakit sıkıntısı yaşamadan sürdürebilmesine katkı sağladık. Geride bıraktığımız yıl 218 bin esnaf, yaklaşık 19 milyar lira değerindeki kredimizden yararlandı. 2019 yılında da 350 bin esnaf ve sanatkâra 22 milyar lira kredi kullandıracağız." (Fotoğraflı)

DHA