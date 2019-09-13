Halkbank’tan 1.1 milyar lira tutarında TLREF’e endeksli dört farklı bono ihracı

Halkbank, Borsa İstanbul tarafından uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulan 1.1 milyar lira tutarında Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli dört farklı bono ihracı gerçekleştirdi.

Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer, "Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımız piyasalara güven veriyor, yeni ürünlerimize olan talep de müşterilerimizin bize duyduğu güveni gösteriyor" dedi.

Halkbank TLREF'e endeksli, farklı vadelerdeki üç ayrı ürünüyle, planlanan tutarın oldukça üzerinde gelen talebe bağlı olarak 940 milyon lira değerinde borçlanma gerçekleştirdi. Banka bu işlemlere ek olarak, 9 Eylül'de ihraç ettiği Türkiye'de bir ilk niteliğinde eş zamanlı olarak TLREF ve Enflasyona Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu ürünüyle de yatırımcılar aktif iki piyasa değişkeninin getirisinden yüksek olanından yararlanma imkânı sundu. Son olarak ihraç edilen 350 gün vadeli TLREF ve TÜFE'ye Endeksli kuponlu bono ihracıyla birlikte Halkbank, TLREF endeksli ürünlerle toplamda 1.1 milyar lira tutarında borçlanma gerçekleştirildi.

Finansal enstrümanları çeşitlendirmek ve sermaye piyasalarında derinleşmeyi sağlamak üzere son dönemde geliştirilen yeni yatırım araçlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Sürer, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF'in büyük talep gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz TLREF, önümüzdeki dönemde bankaların değişken faizli kredi vermelerinin önünü açacak ve faiz riskini daha iyi yönetmemize yardımcı olacaktır. TLREF'e endeksli bono ihracı gibi yatırım araçlarını çeşitlendiren yenilikçi adımlarımızın piyasaya güven verdiğini görüyoruz. Bu ürünlere olan talebin de müşterilerimizin bize duyduğu güveni yansıttığını düşünüyoruz."

TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılacak. TLREF Endeksli – Kuponlu Halkbank Bonoları ile yatırımcılar, kupon ödeme tarihlerinde, TLREF oranının getirisi + ek getiri oranı kadar kazanç sağlayacaklar. Yatırımcılar yüksek getirinin yanında Halkbank'ın sağladığı ikinci el likidite imkânlarından da yararlanabilecek.

DHA