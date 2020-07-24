Halkbank'tan ABD'de aleyhlerine açılan hukuk davası ile ilgili açıklama!

Açılan davaya ilişkin Halkbank'tan açıklama yapıldı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığı belirtildi.

Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır."

BAKAN ALBAYRAK'TAN HALKBANK'A AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a açılan dava hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halkbank'ımıza karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor.

Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikamızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık. Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye'nin ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir.

Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır. Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından, Doğu Akdeniz'de hakları için verdiği mücadeleye, Libya'da meşru hükümet ile işbirliğinden, ekonomide tam bağımsızlık hedeflerime kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir"