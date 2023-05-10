Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun

Halkbank kendi işini kurmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Uygun oranla kredi vererek kendi işinin patronu olmak isteyenleri destekliyor. İşte tüm detaylar.

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Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun

Halkbank tarafından açıklanan Genç Girişimci Kredisi için gereken şartlar arasında üniversitelerin fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak yer almaktadır. Başvuru yapacak kişinin mezun olduğu alanda herhangi bir iş deneyimine sahip olmaması ve işini kurmak ya da halihazırda işletmesini sürdürmek istemesi de aranan koşullar arasındadır. Başvuru yapacak girişimcilerin 35 yaşını geçmemiş olması da kredi başvuru şartları arasındadır.

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ KİMLER İÇİN UYGUN?

Halkbank üniversite mezunlarının kendi işletmelerini kurmalarını teşvik etmek için Genç Girişimci Kredisi sunmaktadır. Bu kredi yeni mezunların mesleklerine uygun işletmeler kurmalarına veya farklı bir sektörde işletme açmalarına olanak tanır. Kredi başvurusunda bulunan girişimcilerin mezun oldukları bölüme göre işletme açabilecekleri veya farklı bir sektörde işletme kurabilecekleri seçenekleri bulunmaktadır.

Kredi limiti 350 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir ve geri ödeme süresi maksimum 60 ay vadeye kadar uzatılabilmektedir. Geri ödeme planında 12 ay ana para geri ödemesiz dönem de mevcuttur. Halkbank'ın bu kredisi genç girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Halkbank’tan Kendi İşini Kurmak İsteyene Destek Geldi! Kendi İşinizin Patronu Olun

HALKBANK KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENE DESTEK KREDİSİ VERİYOR

Halkbank küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kredi paketleri sunuyor. Genç Girişimci Kredisi ise özellikle üniversite mezunlarına yönelik cazip bir iş yeri açma seçeneği olarak öne çıkıyor.

Halkbank Ticari Krediler KOBİ Destek Kredisi KOSGEB Kredi Destekleri Makine ve Ekipman Kredisi Tarım Kredileri gibi farklı seçenekler arasından işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuluyor. KOBİ Destek Kredisi işletmelerin yatırım ihtiyaçları için tasarlanırken Makine ve Ekipman Kredisi ise üretim kapasitesi arttırmak isteyen işletmelere yönelik sunuluyor.

TARIM VE KOSGEB KREDİSİ KULLANILABİLİR Mİ?

Tarım Kredileri bu bankanın en büyük faaliyet alanında yer alıyor ve tarım sektöründeki işletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla sunuluyor. KOSGEB Kredi Destekleri ise girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan bir hibe ve kredi programıdır. Halkbank'ın sunduğu farklı kredi seçenekleri işletmelerin büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Genç Girişimci Kredisi gibi kredi seçeneklerine başvuru yapmak için bankanın resmî web sitesinden detaylı bilgi alınabilir.

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