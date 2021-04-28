Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?Düzce'de vatandaşlar kapanma öncesi alışveriş için sokaklara akın etti28 Nisan 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT 1'deHayallerini yazdılar! Öksüz ve yetimler isteklerini mektupla anlattıSu kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardıBağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi oldu, Coğrafi işaretli bala pandemide talep arttıKoronavirüs Bilim Kurulu, tam kapanma öncesi toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak28 Nisan 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı|Seni Çok Bekledim yeni bölümüyle Star'daKütahya’da yasa dışı bahis operasyonunda 1 kişi tutukladıAlaköprü sulama projesiyle devam ediyor! 8 bin 360 kişiye istihdam alanı yaratılacak
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Elazığ'da sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Elazığ'da sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

Halkın sağlığıyla oynayacaklardı! Elazığ'da sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte temizlik malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, il dışından sahte temizlik malzemesi getirileceği bilgisine ulaştı.

Yürütülen çalışmada İ.H.K. idaresindeki kamyonette yapılan aramada farklı markalarda sahte olduğu değerlendirilen 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 litre sıvı deterjan ve 142 şampuan bulundu. Gözaltına alınan İ.H.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT