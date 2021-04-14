Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Maaşları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlamak,

b) Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlamak,

c) Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenlemek,

d) Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını incelemek,

e) Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2432.03 olarak belirlenmiştir

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