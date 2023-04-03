Halldor Jon Sigurdur Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halldor Jon Sigurdur Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halldor Jon Sigurdur Thordarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halldor Jon Sigurdur Thordarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halldor Jon Sigurdur Thordarson 12 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Halldór Jón Sigurður Þórðarson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halldor Jon Sigurdur Thordarson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Halldor Jon Sigurdur Thordarson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Halldor Jon Sigurdur Thordarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halldor Jon Sigurdur Thordarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halldor Jon Sigurdur Thordarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halldor Jon Sigurdur Thordarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2014 yılında Fram Reykjavík

14 Mayıs 2016 yılında Höttur

31 Temmuz 2016 yılında Fram Reykjavík

1 Mart 2017 yılında Afturelding

27 Ocak 2018 yılında Víkingur

23 Nisan 2018 yılında ÍR

16 Ekim 2018 yılında Víkingur

20 Temmuz 2019 yılında Grótta

16 Ekim 2019 yılında Víkingur

17 Şubat 2022 yılında ÍBV

Halldor Jon Sigurdur Thordarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halldor Jon Sigurdur Thordarson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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