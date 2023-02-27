Halldor Pall Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halldor Pall Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halldor Pall Geirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halldor Pall Geirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halldor Pall Geirsson 21 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halldor Pall Geirsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halldor Pall Geirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 21 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Halldor Pall Geirsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Halldor Pall Geirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halldor Pall Geirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halldor Pall Geirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halldor Pall Geirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2011 yılında Framherjar

3 Mart 2012 yılında ÍBV

4 Mayıs 2012 yılında Framherjar

21 Temmuz 2012 yılında ÍBV

16 Ekim 2012 yılında Framherjar

21 Şubat 2013 yılında ÍBV

13 Nisan 2013 yılında Framherjar

21 Şubat 2014 yılında ÍBV

6 Mart 2015 yılında Framherjar

21 Şubat 2016 yılında ÍBV

Halldor Pall Geirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halldor Pall Geirsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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