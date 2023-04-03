Halldor Smari Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halldor Smari Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halldor Smari Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halldor Smari Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halldor Smari Sigurdsson 4 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Halldór Smári Sigurðsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halldor Smari Sigurdsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halldor Smari Sigurdsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 30 Kasım 2004 tarihinde katılmıştır. Halldor Smari Sigurdsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Halldor Smari Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halldor Smari Sigurdsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halldor Smari Sigurdsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halldor Smari Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2004 yılında Víkingur

21 Mayıs 2007 yılında Berserkir

10 Temmuz 2007 yılında Víkingur

Halldor Smari Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halldor Smari Sigurdsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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