Halle Berry takipçilerine karın şovu yaptı

Amerikalı oyuncu ve eski manken olan Halle Berry, uzun zamandır yaptığı sporun sonuçlarını aldı. Berry karın kaslarını gözler önüne serdi.

BEN YAPTIYSAM HERKES YAPAR

Başarılı oyuncu şu sözleri söyledi:

"Bir hedef belirlemekten ve onu parçalamaktan daha iyi bir his yoktur. Bugün ve hedeflerimden biri mi? Sonunda bunu başardım ve bu inanılmaz hissettiriyor! Fitness hedefiniz nedir? Düşündüğünüzden daha yükseğe ayarlayın". Sözleriyle takipçilerini motive etti.

HALLE BERRY KİMDİR?

Halle Berry (d. 14 Ağustos 1966, Cleveland, Ohio), ABD'li oyuncu, eski manken ve güzellik kraliçesi.

Halle Maria Berry, 14 Ağustos 1966‘da Kafkasya asıllı Liverpool’lu Ann Hawkins ile Afrika asıllı Amerikalı Jerome J. Berry‘nin ikinci çocukları olarak Cleveland, Ohio‘da dünyaya geldi. Ailesi ona “Halle” ismini, Ohio’nun büyük alışveriş mağazası Halle’s Department’s Store‘dan esinlenerek verdi. Beyaz bir anne ile siyahi bir babadan olan ve kendinden yedi yaş büyük, Heidi adında bir ablası olan Berry, henüz dört yaşındayken ailesinin boşanmasından sonra, psikiyatri hemşiresi olan annesi tarafından büyütüldü.

Halle Berry, okuldayken çok basarili ve sevilen bir ögrenciydi. Bedford Lisesi‘nde okurken okul gazetesinin editörü, onur kur ayni zamanda da ponpon kiz olan Berry, mezuniyet gecesinde de okul kraliçesi seçildi. Bir dönem Higbee’s Magazasi‘nin çocuk bölümünde çalisan Berry, Cuyahoga Community College‘a devam etti. Bu sirada bir çok güzellik yarismasina katilan, önce Miss Ohio, ardindan Miss Teen All American ve Miss USA ikincisi seçilen Berry, 1986‘da Amerika’yi temsil ettigi Miss World‘de altinci seçildi.

1980‘lerin sonunda, modellik ve oyunculuk kariyeri için Chicago‘ya giden Berry, Chicago Force adli televizyon dizisinde oynamaya basladi. Ünlü televizyon yapimcisi Aeron Speeling, o dönemde çekilmesi düsünülen Charlie’s Angels dizisinin yeni versiyonunda Afrika asilli bir Amerikalinin oynamasini istiyordu ve Berry de dizinin seçmelerine katildi. Dizinin asla yayina girmemesi yüzünden bu rolde oynayamadi ama Berry’i oldukça begenen Spelling, O’nu yeteneklerini gelistirmesi konusunda yüreklendirdi.

1989‘da kisa süren ABC yapimi Living Dolls dizisinde Emily Franklin rolünü canlandirmaya basladi.Berry’nin ilk kez göze çarpmasini saglayan rol ise Spike Lee‘nin Jungle Fever adli filmindeki, uyusturucu bagimlisi Vivian adindaki bir kadini canlandirdigi rolü oldu. Ilk yardimci oyuncu rolünü, Strictly Business filminde yakalayan Berry, 1996‘da Sandra Beecher‘in gerçek hayat hikayesinin anlatildigi, Race the Sun adli filmde bas rolü oynadi. Ayni yil Queen: The Story of an American Family‘nin televizyon versiyonunda canlandirdigi, melez köle rolüyle de seyircinin fazlasiyla dikkatini çekti.

2000 yilinda çizgi roman x-men’in film uyarlamasinda, Storm‘u canlandirarak dünya çapinda taninmaya basladi ve devam filmleri X2:X-Men United ve X-Men: The Last Stand‘de de yeraldi. 2001’in sonunda Monster’s Ball adli filmde Leticia Musgrove adinda idam edilmis bir katilin karisini canlandirdi ve bu rolle En Iyi Kadin Oyuncu dalinda Oskar Ödülü‘nü kazandi. Bu ödülü kazanan, ilk Afrika asilli oyuncu olan Berry’nin ödül töreninde giydigi kiyafet, son 75 yilin en popüler kiyafeti seçildi.

2002 yapimi Bond filmi, Die Another Day‘de Bond Kizi Jinx‘i oynayan Berry, bu filmde kirk yil önceki James Bond filmi Dr.No‘daki Ursula Andress‘in rolünü yeniden canlandirdi. 2003‘ün sonlarinda psikolojik gerilim filmi Gothika‘da yer aldi ve ilk kez bir filmde en önemli rolü oynamis oldu

Ardindan Catwoman‘da bas rolü alan Berry’nin burdaki performansi begenilmedi ve 2005 yilinda Razzie Awards‘da En Kötü Kadin Oyuncu ödülü ona verildi. Ünlü oyuncu bu durum için ‘En tepede olmak için dibi görmek gerek.’ yorumunu yapti.

Kamera arkasina da geçmeyi isteyen aktris, roman yazari Angela Nissel‘le, yazarin The Broke Diaries ve Mixed: My Life in Black and White adli iki eserinin, dizi haline getirilmesi için birlikte çalismaya basladi. Yillarca Revlon‘un yüz mankenligini yapan Berry, Versace’nin de yeni yüzü olarak açiklandi. Dünyanin en seksi kadinlari arasinda sikça ismi anilan yildiz, Gothika ve Catwoman filmlerinin herbiri için aldigi 14 milyon dolarlik ücretlerle de Hollywood‘un en pahali aktrislerinden biri ve en çok kazanan siyahi kadin oyuncu.

Takma adi Hannah Little olan Berry, iki kez evlendi. Ilk evliligini 1992‘de profosyonel beyzbol oyuncusu David Justice ile yapti. 1996‘da sadakatsizlik ve geçimsizlik nedeniyle sona eren bu evlilikten sonra 2001’de müzisyen Eric Benet ile evlendi. 2004 yilinda Benet‘in sadakatsizligi yüzünden birbirinden ayri yasamaya baslayan çift, 2005 yilinda bosandi. Ayrildiklari dönemde Berry’nin agzindan su sözler çikti: ‘Ask istiyorum ve umarim onu bulurum.’

2006‘dan beri Versace‘nin fotograf çekimlerinde tanistigi Kanada’li model Gabriel Aubry ile birlikte olan Berry, kendisine yöneltilen evlilik hakkindaki sorulara, artik geleneksel yöntemlere ihtiyaç duymadigini ve atilan imzalarin eskisi kadar önemli olmadigini söyleyerek cevap verdi. Eger kendi çocugu olmazsa evlat edinmeyi çok istedigini söyleyen Berry’nin bu düsüncesinin, sevgilisi Aubry’nin 3 yasindan 18 yasina kadar 5 ayri koruyucu ailenin yaninda büyümüs olmasindan kaynaklandigi düsünülüyor.