Hallgrimur Mar Steingrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hallgrimur Mar Steingrimsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hallgrimur Mar Steingrimsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hallgrimur Mar Steingrimsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hallgrimur Mar Steingrimsson 2 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hallgrimur Mar Steingrimsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hallgrimur Mar Steingrimsson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 22 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Hallgrimur Mar Steingrimsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hallgrimur Mar Steingrimsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hallgrimur Mar Steingrimsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hallgrimur Mar Steingrimsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hallgrimur Mar Steingrimsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2011 yılında KA Akureyri

26 Şubat 2015 yılında Víkingur

22 Şubat 2016 yılında KA Akureyri

Hallgrimur Mar Steingrimsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hallgrimur Mar Steingrimsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.