Hallur Hansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hallur Hansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hallur Hansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hallur Hansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hallur Hansson 8 Temmuz 1992 tarihinde Tórshavn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hallur Hansson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSM yapmaktadır. Hallur Hansson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hallur Hansson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hallur Hansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hallur Hansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hallur Hansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hallur Hansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2008 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2011 yılında HB Tórshavn

3 Eylül 2012 yılında Aalborg BK

31 Aralık 2012 yılında HB Tórshavn

29 Ocak 2013 yılında Aalborg BK

1 Şubat 2014 yılında Víkingur

1 Ocak 2015 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2016 yılında AC Horsens

24 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Vejle BK

17 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Hallur Hansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hallur Hansson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hallur Hansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VB Vágur

Faroe Adaları takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 73 maçta 5 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.