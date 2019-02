Haluk Alıcık, Bereketli ve Hamzallı mahallelerinde çiçeklerle karşılandı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Nazilli Belediyesinin verdiği hizmetler ile köklü değişimler yaşayan Hamzallı Mahallesi ile Bereketli Mahallesini ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçim çalışmaları kapsamında Bereketli ve Hamzallı Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından coşku ve alkışlar ile karşılanan Başkan Alıcık'a Hamzallı Muhtarı Ali Önal buket çiçek takdim ederken Bereketli Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktaş mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Alıcık'a plaket ile çiçek takdim etti.

Kendisini coşku ile karşılayan mahalle sakinleri ile samimi sohbet eden Alıcık, Sadece şehirlerin merkezinin yükselmesi o şehrin yükselmesi anlamına gelmediğini ifade ederek, Şehrin topyekûn ayağa kalkması gerektiğini söyledi. Şehirlerin mahalleleri ile bir bütün olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Hizmetler sadece merkezler için değildir. Her yerin güzellikleri değerlendirilmeli ve her yerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu güne dek her kesin Belediye Başkanı olmaya çalıştım. Vatandaşımıza hem güler yüzümüzü gösterdik, hem de hizmet ettik. Çok şükür, sözlerimizi yerine getirdik. Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan tüm mahallerimizde birçok yatırımlar yaptık. Mahallelerimizin sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek bu alanlarda hizmetler verdik. Düğün salonundan, çok amaçlı cemiyet alanına, Camisinden imamevine, sosyal alanlarından eğitime, yollarından köprülerine ve hatta mezarlıklarına kadar 82 mahallemizin tamamına imzamızı attık. Nazilli belediyesinin elinin değmediği ve çivi çakmadığı tek bir yer bile bırakmadık. Allah'ın izniyle halkımızdan aldığımız güçle, ustalık dönemimizde yeni projelerimizle daha fazla ve güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA