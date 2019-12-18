Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken İHA paylaşımı

Haluk Bayraktar, attığı tweet ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...

İşte BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı