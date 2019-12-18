Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken İHA paylaşımı
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımla Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.
Haluk Bayraktar, attığı tweet ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü ifade etti.
BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...
İşte BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı
5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... ?➡️✈️— Haluk Bayraktar (@haluk) December 18, 2019
Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin...#MilliTeknolojiHamlesi✈️??? pic.twitter.com/L3yhNfcKG6
Etiketler : Haluk Bayraktar, paylaşım, iha
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