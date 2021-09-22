Haluk Bilginer çalışma saatlerini fazla buldu! Önerisi sosyal medyayı salladı!

Adana'da düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Haluk Bilginer, yaptığı konuşma ile dikkati çekerken, çalışma saatlerine ilişkin bazı önerilerde bulundu.

"20 YIL SONRA BURADAYIM"

Bilginer'in ödül aldığı geceyi ise Volkan Severcan ve Dolunay Soysert sundu. Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği, “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen, “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım. Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum. Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim.” dedi.

"İNSANLAR ÖĞLENE KADAR ÇALIŞMALI"

Çalışma saatlerini fazla bulan Haluk Bilginer konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

"Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı. İnsan 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?"

Bu önerisinin ardından sosyal medyada usta sanatçıyı destekler nitelikte yorumlar atılırken bazı kişiler ise öyle bir şeyin gerçekliğinin olamayacağını savundu.