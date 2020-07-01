TBMM yeni başkanını seçmek için seçim maratonuna hazırlanırken adaylar da belli olmaya başladı. AK Parti mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u aday göstereceğini açıklamıştı. CHP'nin de adayı belli oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı için Haluk Koç'un aday gösterildiğini açıkladı.Özel,"Meclis Başkanlığı için yarından başlayan, pazartesi akşam, gece yarısına kadar sürecek aday bildirme süreci var. Partimizin adayı Ankara Milletvekilimiz Haluk Koç'tur." dedi. Bu doğrultuda internet kullanıcıları Haluk Koç kimdir CHP? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

HALUK KOÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Haluk Koç, 3 Ekim 1954’te İstanbul’da doğdu,kendisi 65 yaşındadır. Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tir

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

İç hastalıkları uzmanlığını ve hematoloji yan dal uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalında tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı.2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı.

22. 23. ve 24. Dönemde Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB uyum Komisyonu ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyeliği, 2002-2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 23. 24., 25., 26. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği; Temmuz 2012-Ocak 2016 arasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.