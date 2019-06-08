Haluk Levent; "25 yıldır bir ilk olacak"

Ünlü sanatçı Haluk Levent 9 Haziran Pazar günü Aydın'da hayranları ile buluşacak. Levent Aydın'da vereceği konser için biletlerin tükendiğini öğrenenince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü sanatçı, "25 yıldır bir ilk olacak" dedi.

Sesinin yanında yardımseverliği ile ön plana çıkan Haluk Levent yarın akşam Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mekanda sahne alarak sevilen şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendirecek. Konserin bayram tatilinin son gününe denk gelmesi nedeniyle katılımın az olacağını düşünen Levent, biletlerin büyük bir bölümünün tükendiğini öğrenince sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür etti. Aydın'daki konserin 25 yıldır bir ilk olacağını belirten ünlü sanatçı Levent, "Çok enteresan bir konser. 25 yıldır bir ilk olacak. Bir konser düşünün ki 9 günlük bayram tatilinin son gününde yapılıyor. Şehre gelenler o gece gidiyor, gidenler o gece dönüyor. Kimse gelmez demiştik salon neredeyse şimdiden doldu. Sağ olasın Aydın!" şeklinde paylaşım yaptı.

Kaynak: İHA