Haluk Levent deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları açıkladı! "Ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz "

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve yürütülecek projeler hakkında bilgi verdi. Levent, "Sayın Cumhurbaşkanım, mecliste grubu bulunan bütün siyasi parti liderleri, grubu bulunmayan liderleri halkımız adına bizler ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem sonrası saat 13.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde 13.5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası Türkiye, birlik oldu. Bölgeye yardımlar ulaştıran derneklerden biri de Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği oldu. Levent, derneğin deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Haluk Levent deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları açıkladı! Ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz

"AFAD İLE BİRLİĞİ PROTOKOLÜMÜZ VAR"

Haluk Levent şunları söyledi:

Depremin ilk gününden itibaren ben bölgedeydim. AHBAP arama kurtarma da bölgeye geldi. AHBAP gönüllüleri de bölgeye geldi, hala da çalışmakta. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi önce oraya gideriz. AFAD ile işbirliği protokolümüz var, onlarla görüşürüz. Ve orada ne yapabileceğimize bakarız. Gerekli ihtiyaçları çıkartır, ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Bu deprem zamanında da öyle oldu. Birkaç gündür çalışmalarımızı yakinen takip ediyoruzdur. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Ne isteniyorsa oradaki arkadaşlarımızın bizlere gönderdiği raporlamalar da doğrultusunda göndermeye çalıştık, gönderiyoruz da. Sadece bu yapmıyoruz. Türkiye'nin birçok yanından tırlarını gönderemeyen, malzemeleri ulaştıramayanlar için destek grubu oluşturduk ve arkadaşlarımızla oradaki görevlilerle bir şekilde irtibat sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz.

'ÇALIŞMALARIMIZIN TAMAMINI RAPORLUYORUZ'

Bizim gönlümüz ve kasamız oradaki bütün ihtiyaçlara açıktır. Hâlâ şu dakikadan itibaren de alımlar yapıyoruz, gönderiyoruz. Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporluyoruz. Twitter'dan ve Instagram'dan görüntülenme durumuna kadar, hatta faturaların görüntülenmesine kadar vereceğimizi taahhüt ediyoruz.

Haluk Levent deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları açıkladı! Ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz

BÜTÇE BÜTÇE YAPILACAKLARI AÇIKLADI

Bazı projelerimiz var. Meblağlara bakıldığımızda satın aldığımız ve alacağımız 2 bin konteyner için Hatay Valiliği'nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak ve arazi durumuna bakıyoruz. Oradan gelecek sonuçlara göre 2 bin 3 bin arası konteyner alımı daha da yapacağız. Yeter ki bize getirin denilsin. Bu konteynerler için ayırdığımız bütçe 400 milyon TL. Depremden etkilenen ve kalmak zorunda kalan depremzedelerin durumu mevcut. Onların fiziksel ve ruhsal durumunu biraz olsun düzeltmek adına konteyner yaşam merkezleri inşa etmeye karar verdik, bunun içinde 100 milyon TL bütçe ayırdık.

Haluk Levent deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları açıkladı! Ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün görüştük. Onlardan haber bekliyoruz, tekrar görüşmeler yapacağız. Çok yıkılan hasar alan okullarımız var. Düzeltebileceğimiz tüm okullarımızın masraflarını karşılama kararı aldık. Ortalama bir bütçemiz var, 100 milyon TL. İlgili makamlara tespit edilmek üzere bakıma muhtaç büyüklerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bakım evleri kurma kararı aldık. Bunun içinde bütçe 100 milyon TL. Ayrıca bakanlık onayıyla bize verilecek alanlarda öğrenci yurtlarımız için ayıracağımız bütçe de 150 milyon TL. Bu söylediğimiz projeleri en yakın zamanda haya geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, mecliste grubu bulunan bütün siyasi parti liderleri, grubu bulunmayan liderleri halkımız adına bizler ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz."

Haluk Levent deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları açıkladı! Ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz

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