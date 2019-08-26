Haluk Levent, Emine Bulut'un kızı ile ne konuştu? Birçok kişi ünlü şarkıcı Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabında Emine Bulut'un kızı ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yapmasının ardından bu konuyu merak ediyor. Vatandaşlar konuya ilişkin internette arama yapıyor. Peki Haluk Levent, Emine Bulut'un kızı ile ne konuştu? Detaylar haberimizde...

HALUK LEVENT, EMİNE BULUT'UN KIZI İLE NE KONUŞTU?

Emine Bulut, eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.Haluk Levent, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un kızıyla görüştü.Haluk Levent Bilge’nin davasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut cinayetine tepkiler devam ederken, ünlü şarkıcı Haluk Levent, bugün Bulut’un kızı ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Haluk Levent Bilge’nin davasının takipçisi olacaklarını belirterek “İlk günden itibaren Aile Politikalar Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ailenin yanında olduk. Az önce Emine Bulut’un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdiler! Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca Bilge'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız” dedi.

Sanatçı Haluk Levent'in Genel Başkanı olduğu Ahbap Derneği resmi Twitter hesabın da Bilge ile gerçekleştirilen görüşmeye dair paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Haluk Levent Emine Bulut'un kızıyla görüntülü konuştu. Yakında bir araya geleceğiz ve yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca Emine Bulut'un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdi. Davanın yakın takipçisi olacağız.” O günden sonra ilk kez görüntülenen Bulut’un kızının tebessüm eden hali, Twitter kullanıcılarının da yüzünü güldürdü.

EMİNE BULUT'UN KATİLİ ESKİ EŞİ!

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38) son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diye ağlaması yürekleri dağladı.

"HAYVAN KESTİM" DEMİŞ!

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Baran'ın, "Bu kahpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi.

250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine sakin bir mizaçla "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.