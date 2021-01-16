Haluk Levent eski eşi Neslin Yonarlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Neslin Yonarlar hayatı

Haluk Levent ile yaptığı evlilik nedeniyle gündeme gelen ve 2017 yılında boşanmalarının ardından magazin gündeminden uzak durmayı tercih eden Neslin Yonarlar'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında Haluk Levent eski eşi Neslin Yonarlar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını araştırması üzerine biz de haberimizde bu bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

HALUK LEVENT ESKİ EŞİ NESLİN YONARLAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1978 yılında Edirne'de doğan 40 yaşındaki Neslin Yonarlar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Haluk Levent ile Neslin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlendi. Haluk Levent’in düğününde Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün’ün de damadın şahitliğini yaptı.

Çiftin nikahını dönemin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci kıydı. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. İddiaya göre mutlu giden evlilik uzun sürmedi. Haluk Levent ile eşi üç yıl önce boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Ancak çocuklarının geleceğini düşünen çift boşanmaktan vazgeçti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne 18 Aralık 2017 günü anlaşmalı boşanmak için dilekçe veren çift fikren ve ruhen anlaşamadıklarını iddia ederek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Aradan bir gün geçtikten sonra sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen çift, hakimin karşısına çıktı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan anlaşmalı boşanma davasında çift boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme çiftin talebini kabul ederek boşanmasına karar verdi. Mahkemeye sunulan boşanma protokolünde Haluk Levent’in çocuğuna nafaka vereceği ve okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

Neslin Yonarlar, Haluk Levent ile tanışma hikayesini şu şekilde anlatmıştı:

"Edirne'de bir barda onu dinlediğimde tanıştık. Arkadaş olduk. Aramızda güçlü bir bağ var. Şu an okuyorum, evliliği de ileri yıllarda düşünüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz."

Neslin Yonarlar Haluk Levent'in 'Hani Benim Olacaktın?' şarkısının klibinde de yer aldı. Haluk Levent cezaevindeyken Neslin Yonarlar'ın klipte oynamasıyla ilgili şunları söylemişti:

‘‘Onu açık görüş dışında göremiyordum. Klip sayesinde TV'de hasret gideriyor, ekranda sık sık görüyorum. Klipte beni şaşırtan sevgilimin saçları oldu. Kısa saçlı değildi. Ben Akkuyu'ya santral yapılmasını protesto için saçlarımı kestirince o da böyle yapmış. Çok duygulandım."