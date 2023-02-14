Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!

Haluk Levent Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden yardım konvoyunda trafik kazası geçirdi.

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Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!

AHBAP derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine yardım konvoyunda trafik kazası geçirdi. Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!

KAHRAMANMARAŞ'A YARDIM GÖTÜRÜRKEN KAZA GEÇİRDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent 10 ilde meydana gelen depreme yardım yollamıştı. Depremin 9. gününde yardımlarına hala devam eden Haluk Levent ve AHBAP Derneği Kahramanmaraş'a yardım götürürken yardım konvoyu kaza geçirdi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Haluk Levent'in durumunun iyi olduğu öğrenidli.

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