Haluk Levent paylaştı... Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine rekor yardım!
Günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları hız kesmeden sürerken AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yangın bölgesine rekor bir yardım yapacağını sosyal medya hesabında duyurdu.
Ülkenin dört bir yanında çıkan ve günlerdir söndürme çalışmaları için vatandaş dahil tüm ekiplerin mücadelesini ortaya koyduğu orman yangınlarının ilk gününden beri bölge için destek çalışmaları yürüten AHBAP Derneği'nin kurucusu ve aynı zamanda şarkıcı olan Haluk Levent, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.
"GÜZEL ADAM SAĞOL!"
Levent Twitter hesabından Acun Ilıcalı ile yangının ilk gününden itibaren istişare halinde olduğunu belirterek "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol!" ifadelerini kullandı.
Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz @acunilicali ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık.@acunilicali Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL ilk full eşya desteği sağlayacak.— Haluk Levent (@haluklevent) August 6, 2021
Güzel adam sağol!
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