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  3. Haluk Levent yürekleri dağlayan haberi verdi! SMA'lı çocuğu için gerekli yardım toplanamayınca, anne çaresizlikten canına kıydı!

Haluk Levent yürekleri dağlayan haberi verdi! SMA'lı çocuğu için gerekli yardım toplanamayınca, anne çaresizlikten canına kıydı!

Haluk Levent, SMA'lı bir çocuğun tedavi parasının bir türlü toplanamadığını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından duyurmuştu. Bugün ise, tedavi masrafları için yeterli miktarın toplanamadığı SMA'lı çocuğun acılı annesinden kötü haber geldi. Levent, annenin çaresizlikten intihar ettiğini açıkladı.

Şarkıcı ve AHBAP kurucusu Haluk Levent, şimdilerde Star TV ekranlarında izleyiciyle yardımlaşmak için buluşuyor. Son olarak SMA'lı bir çocuğu bulunan annenin yüzü gülsün diye, hem sosyal medyada hem de yayınlanan programında yardım parası toplamaya gayret gösteren Levent, geçtiğimiz günlerde tedavi için istenen miktara bir türlü ulaşılamadığını belirtmiş "işin içinden çıkamıyoruz" notunu paylaşmıştı. AHBAP kurucusu Levent, o paylaşımını alıntılayarak kötü haberi duyurdu. SMA'lı çocuğu için gerekli parayı denkleştiremeyen annenin, geçtiğimiz gün çaresizlikten intihar ettiği öğrenildi.

 

 

EKSİK OLAN 90 MİLYAR DOLAR VARDI, TOPLANAMADI

Sosyal medya mecralarında ve programında SMA hastası olan bir çocuk için kolları sıvayan Levent, tedavi için gerekli paranın bir türlü toplanamadığını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından duyurmuştu. 90 milyar dolar eksik olduğunu söyleyen Levent, yardım çığlığı atan annenin videosunu paylaşmış "İşin içinden çıkamıyoruz. SMA çocukları için TV programı dahi yaptım. Ama olmuyor. 2 milyon ₺ toplandı Perşembe günü. Her hafta 1 çocuğumuzu kurtarırız diye düşündüm. Ama zaman yetmiyor. Anneler intihar ediyor. Böyle olmayacak. Bir kaynak lazım. Eksik olan 90 milyon dolar lazım" ifadelerine yer vermişti.

Son olarak Levent, yine Twitter hesabından acılı annenin kötü haberini duyurdu. Evladına can olmak isteyen ancak maddi zorluklardan dolayı bunu başaramayan annenin çaresizlikten kendini öldürdüğünü AHBAP kurucusu Haluk Levent açıkladı.

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