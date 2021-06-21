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Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!"

Haluk Levent aşı olduğunu söylemesinin ardından birçok aşı karşıtının tepkisine uğramıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iki kişi tarafından gördüğü tepkiyi açıkladı.

Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: "Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!"

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sanatçı kişiliğinin yanında yaptığı yardımlar ve kurucusu olduğu AHBAB ile sık sık gündeme geliyor.

Göz önünde olduğu için her hareketi konuşulan Haluk Levent aşı hakkındaki görüşlerini Twitter hesabından sık sık dile getirmişti. 

Geçtiğimiz aylarda henüz aşı olmadan önce sosyal medya üzerinden "Bilimsel kanıtlar beni ikna etti. Ne olursa olsun aşı Koronadan daha az tehlikeli benim için. Sıram geldiğinde aşı yaptıracağım"  diyen ünlü şarkıcı aşı karşıtları tarafından oldukça tepki görmüştü. 

Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!

"UMARIM AŞI OLURLAR"

Ardından aşı olduğunu Twitter hesabı üzerinden duyuran Levent, yine aşı karşıtlarının tepkisine uğramış ve bunun üzerine, "Maalesef aşı karşıtı çok kişi var. Hatta bir anket yapmıştım yarısına yakını “aşı olmayacağım” demişti. Koronadan huzurla ve güvenle uzaklaşmak “aşı” ile mümkündür. Bilim her şeydir. Bilime inanın. Bu cümleler aşı ile ilgili tereddütleri olan kardeşlerim için.
Umarım aşı olurlar" açıklamasında bulunmuştu. 

Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!

AJANLIKLA SUÇLADILAR

Gelen tepkilerin ardı arkası kesilmeyince tekrar bir açıklamada bulunan Haluk Levent, şu cümleleri yazdı:

"Canlarım ben size ne yaptım?
“Aşı oldum” dedim.
“Gelen tepkilere şaşkınım” dedim
Siz aşı olmayanlara hakaret mi ettim?
Ben fikrimi söyledim.
Sizler de fikirlerinizi yazıyorsunuz “biz olmayacağız” diyorsunuz saygı duyuyorum.
Ama “yok cia Pentagon ajan” diyenleriniz bile var"

Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!

"HAYALLERİMİZİ YIKTIN"

Geçen zamanın ardından aşı karşıtları tarafından hala tepki gören Haluk Levent, bugün Twitter hesabı üzerinden başına geçen olayı anlatarak herkesi şaşırttı. 

İşte Haluk Levent'i şaşkına çeviren olay:

"Az önce 2 arkadaş önümü kesti.
Aşı’ya karşılarmış. “Seni halktan bilirdik, bizim hayallerimizi yıktın” dediler. İrkildim. O an tüm kavramlar iç içe girdi. Mantık, matematik yok oldu. Hakikaten depolitizasyon süreci muhteşem işlemiş ülkemde.
Ne diyeceğimi bilmiyorum Şaşkınım!" 

Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!Haluk Levent'i şoka uğratan olay! 2 kişi tarafından önü kesildi: Ne diyeceğimi bilemiyorum, şaşkınım!

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