Haluk Levent'in Pınar Gültekin paylaşımı tepki topladı!

Muğla'nın Ula ilçesinde acımasızca öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in bu olayın ardından sosyal medya hesabından kadınlara verdiği tavsiye tepki çekti. Haluk Levent daha sonra özür dileyip mesajını sildi.

"LÜTFEN BAĞIŞLAYIN"

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kalırdı.Sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından:

"Kızlar!Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip “erkeğim benim” demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın.Yoksa ölürsünüz" ifadelerini paylaştı. Haluk Levent'in kadınlara verdiği bu tavsiye büyük tepki çekti.

Tepki çeken bu paylaşım üzerine ünlü sanatçı özür mesajı yayımladı: "Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın."

"SEVİN SEVMEYİN FİKİRLERİM BU"

Haluk Levent, daha sonra tepkilerin artması üzerine özrünü geri alıp mesajını tekrar paylaştı: "Ooooffff offff! Yeter be özür filan da dilemiyorum ! İyice cılkı çıktı işin. Sevin sevmeyin fikirlerim bu. Twiti tekrar yüklüyorum. Sondaki ölürsünüz kelimesini “dayak yersiniz , şiddet görürsünüz” olarak değiştirebilirsiniz."