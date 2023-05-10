Haluk Levent'ten bir hamle daha! O öğrencilere burs sağlayacak: Üniversite öğrencilerine müjde! Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İzmir'deki depremde mağdur olan 100 öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs vereceğini açıkladı. İşte detaylar...





HALUK LEVENT'DEN BURS MÜJDESİ!

Haluk Levent, İzmir depreminde mağdur olan 100 öğrenci için kolları sıvadı. Öğrencilere burs verecek. Levent, burs verilmesi için gereken miktarı bağış toplayarak sağladı. Bağış toplama kampanyasına ünlü isimler de destek verdi. İşte diğer ayrıntılar...

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Constructor Üniversitesi, depremde evlerini ve okullarını kaybeden öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor. Burslar, öğrencilerin eğitim ve barınma masraflarını karşılamak için kullanılacak. Haluk Levent, öğrencilere verilen bursların yardımcı olacağını belirtirken, insanların kendilerine destek olabileceklerini ve bağış yapabileceklerini söyledi.

Levent, yaptığı açıklamada, depremde zarar gören öğrencilere yardım etmek için bu bursları vermek istediğini ve Constructor Üniversitesi'nde öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak istediğini belirtti. Levent, hayırseverlerin de burslara destek olmalarını istedi ve depremde zarar gören öğrencilere yardım eli uzatmak isteyen herkesin kendilerine katılabileceğini ifade etti. Bağış toplama kampanyasına katılanlar, depremde zarar gören öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için bir fırsat sunuyorlar.