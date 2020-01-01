Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri
ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.
ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. "Sözümü tutum" diyen Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. Haluk Levent o anları "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla paylaştı.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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